Власти Италии отреагировали на выпад Трампа в адрес Мелони
Итальянские высокопоставленные министры попытались сгладить последствия критики президента США Дональда Трампа в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
Об этом сообщает Politico.
«Мы убеждены, что трансатлантические отношения выходят далеко за рамки отдельных заявлений», — заявил глава МИД страны Антонио Таяни.
Министр обороны республики Гвидо Крозетто добавил, что никак не отреагировал на публикацию американского лидера. Он подчеркнул, что главным для Италии является «поддерживание отношений с таким важным союзником, как США».
Ранее Трамп опубликовал фотографию с саммита G7 («Большая семерка»), на которой Мелони восторженно смотрит на него. Кадр сопровождается надписью «Нужен ограничительный приказ».