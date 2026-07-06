ХАМАС объявил о роспуске своего правительства в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС объявило о роспуске своего правительства в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Associated Press.

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По информации агентства, следующим этапом должна стать передача полномочий техническому комитету, который будет действовать при поддержке ООН. Создание такого органа предусмотрено соглашением о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Вместе с тем представитель администрации Газы Исмаил ат-Тавабта заявил, что часть членов правительства пока продолжит исполнять свои обязанности, чтобы обеспечить функционирование государственных структур до завершения переходного периода.

Израильские власти скептически оценили это решение. По их мнению, «предполагаемая отставка правительства ХАМАС… является уловкой», поскольку представители движения продолжают занимать свои должности.

Соглашение, предусматривающее поэтапное урегулирование конфликта, было предложено США. Его первая фаза включала освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских войск. Позже Совет Безопасности ООН поддержал переход ко второму этапу, который предусматривает разоружение ХАМАС и вывод израильской армии из сектора Газа.