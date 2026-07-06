Трамп сделал неожиданное заявление о беспилотниках на Украине

Дроны различных типов в ходе длительного конфликта на Украине превратились в машины-убийцы, заявил на традиционном брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, эволюция беспилотников в 2022-2026 годах двигалась семимильными шагами, объемы их производства выросли в несколько тысяч раз.

В настоящий момент, пояснили журналисты, в зоне СВО используются разведывательные, ударные дроны, БПЛА-доставщики, беспилотники-перехватчики. Кроме того, появились наземные дроны и безэкипажные катера.

Корреспонденты попросили президента в ходе брифинга рассказать о том, как он относится к этому тренду.

«Это технологии беспилотников. Кто бы мог подумать, что беспилотники станут настолько важным фактором? Они — машины-убийцы», — ответил Трамп.

Американский лидер уточнил, что даже укрытия не спасают бойцов — дроны находят их даже за деревьями и наносят удары.

Ранее сообщалось, что разведка западных стран ведет активный сбор видеоинформации о конфликте на Украине. Полученные видео используют для обучения курсантов в высших военно-учебных заведениях, показывают главам государств и правительств.