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Политик Медведчук: политика нынешнего руководства Германии преступна и безумна

Газета.Ru

Политика немецких властей, которые говорят о войне с Россией, не только преступна, но и безумна. Об этом председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал в статье, размещенной на сайте организации.

Политику властей Германии назвали «безумной»
© Global Look Press

По его словам, сегодняшняя Германия «все больше» напоминает Украину времен Майдана, так как немецкие власти проводят политику «пещерной русофобии», которая подрывает экономику страны. Медведчук отметил, что власть в ФРГ удерживает «агрессивное меньшинство», которое «всеми силами» цепляется за власть и не позволяет изменить курс страны. Политик подчеркнул, что такой курс может привести Германию, как когда-то Украину, лишь к нищете, войне и национальной катастрофе.

«Война с Россией, в которую Германию втягивают канцлер Мерц и руководство ЕС в лице Урсулы фон дер Ляйен, не может обойтись без использования ядерного оружия, поэтому политика нынешнего руководства Германии не просто преступна, она безумна. И в этой ситуации остается надежда на прагматичность и расчетливость немецкого народа, у которого перед глазами страшная трагедия украинцев, позволивших себя обмануть и отправить на бойню за чуждые интересы», — написал он.

В июне канцлер Германии Фридрих Мерц назвал помощь Украине и санкции против России верным способом завершить конфликт. Также в июне министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подчеркнул, что безопасность в Европе возможна лишь в противостоянии с Россией.

15 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что очень многие высказывания немецкого руководства вызывают недоумение, и оно переходит в убеждение, что «с ними надо бороться пожестче».