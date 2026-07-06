Стало известно, кого Трамп видит своим преемником

Президент США Дональд Трамп видит вице-президента Джей Ди Вэнса в качестве своего преемника на посту. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Высокопоставленный советник главы Белого дома рассказал, что Джей Ди Вэнс «заслуживает» стать преемником, и «Трамп это видит». Второй потенциальный претендент на эту роль, Марко Рубио, «не планировал баллотироваться» в президенты, и сейчас эта вероятность стала «еще ниже», подчеркнул советник.

Издание отмечает, что в последние месяцы Трамп сравнивал и «практически сталкивал» Вэнса и Рубио друг с другом, а также спрашивал у своих советников, кого они хотели бы видеть кандидатом на выборах 2028 года. Однако теперь он перестал это делать.

«Президент больше не спрашивает: «Джей Ди или Марко?» Он больше не спрашивает: «Как вам Джей Ди?» Теперь он говорит: «Джей Ди отлично справляется, правда?»» — отметил источник.

По информации Axios, на выбор Трампа повлияло то, что Вэнс сыграл важную роль в подписании меморандума с Ираном. Также среди факторов, которые повлияли на Трампа, указаны уверенные публичные выступления Вэнса и его высокий рейтинг среди сторонников Республиканской партии США.

Кроме того, издание отмечает, что у Рубио нет инфраструктуры для возможной избирательной кампании, однако она есть у Вэнса. А именно у вице-президента имеются группы политических консультантов и инсайдеров, которые готовы работать в его интересах.

«У Марко нет сильных кандидатов. А у Вэнса есть. Джей Ди выглядит неплохо. И все в администрации это знают», — рассказал один из союзников Рубио.

До этого агентство Associated Press писало, что госсекретарь США Марко Рубио готов уступить вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, если последний решит избираться в президенты страны в 2028 году.

В феврале портал Axios со ссылкой на источники писал, что возможными преемниками Трампа могут стать Вэнс и Рубио. В апреле газета Politico отмечала, что некоторые ближайшие соратники Трампа все чаще видят Рубио кандидатом в президенты страны в 2028 году. В мае Рубио не ответил на вопрос об участии в выборах президента в 2028 году. А в июле Рубио назвал Вэнса «отличным кандидатом» от республиканцев на выборах 2028 года.