Президент Украины Владимир Зеленский крайне бурно отреагировал на взятие Вооруженными силами России Константиновки в Донецкой Народной Республике.

Об этом заявил военный Владислав Шурыгин со ссылкой на данные из окружения мэра Киева Виталия Кличко.

— Зеленский срывался до хрипа, страшно ругал главкома (Александра — прим. «ВМ») Сырского и министра обороны (Михаила — прим. «ВМ») Федорова. Дошло до такой степени, что, чтобы остановить захлебывающегося яростью Зеленского, буквально пришлось вызвать медиков, — рассказал специалист.

Аналитик подчеркнул, что взятие Константиновки российскими войсками стало серьезным вызовом для украинской стратегии, которая последние три месяца была сфокусирована на создании образа успешных боевых действий и укреплении поддержки со стороны европейских союзников, передает «КПКП».

О том, что российские военные заняли город, стало известно 3 июля. Президент России Владимир Путин назвал отличным результатом действия Вооруженных сил России. В ходе разговора с американским президентом Дональдом Трампом он также заявил, что российская армия возьмет все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, как бы Киев за них ни цеплялся.