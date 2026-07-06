$77.9789.26

В Верховной Раде Украины предложили ввести духовный гимн "Боже великий, единый"

Газета.Ruиещё 1

В Верховной Раде Украины предложили ввести второй гимн. Об этом стало известно из официальных документов, опубликованных на сайте ведомства.

На Украине предложили ввести второй гимн
© Газета.Ru

Так, власти хотят утвердить духовный гимн Украины «Боже великий, единый», который полагается исполнять сразу после государственного.

Из документов следует, что законопроект направлен на рассмотрение профильным комитетом.

В конце июня сообщалось, что в Верховную раду Украины внесли законопроект, предусматривающий запрет использования русского языка как дублирующего для описаний на этикетках товаров и предоставления информации об услугах. Авторы инициативы считают, что «информация о товарах, работах и услугах является составной частью публичного информационного пространства», в связи с чем использование русского языка «создает символическое присутствие России». По мнению авторов документа, нужно «установить единственное исключение для языка дублирования информации — русского».

В июне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня подлежащих защите. При этом украинская конституция, имеющая приоритетное право перед всеми законами, гарантирует использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств.