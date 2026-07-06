На Украине предложили ввести второй гимн

В Верховной Раде Украины предложили ввести второй гимн. Об этом стало известно из официальных документов, опубликованных на сайте ведомства.

Так, власти хотят утвердить духовный гимн Украины «Боже великий, единый», который полагается исполнять сразу после государственного.

Из документов следует, что законопроект направлен на рассмотрение профильным комитетом.

В конце июня сообщалось, что в Верховную раду Украины внесли законопроект, предусматривающий запрет использования русского языка как дублирующего для описаний на этикетках товаров и предоставления информации об услугах. Авторы инициативы считают, что «информация о товарах, работах и услугах является составной частью публичного информационного пространства», в связи с чем использование русского языка «создает символическое присутствие России». По мнению авторов документа, нужно «установить единственное исключение для языка дублирования информации — русского».

В июне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня подлежащих защите. При этом украинская конституция, имеющая приоритетное право перед всеми законами, гарантирует использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств.