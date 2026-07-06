Не только НАТО: что на самом деле Трамп обсудит в Анкаре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре обсудит вопросы урегулирования кризиса на Украине, пишет обозреватель Мишель Л. Прайс в статье для The Associated Press.

Журналистка пояснила, что глава США прибудет в Турцию во вторник, 7 июля. В первый день он планирует встретиться принимающим саммит президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Далее президент намеревается выступить с речью перед союзниками и потребовать от них увеличить расходы на оборону и на содержание альянса. Затем у главы государства пройдут встречи с политиками ряда европейских стран, в частности, с Зеленским.

Автор статьи напомнила, что 4 июля во время разговора с американским лидером президент России Владимир Путин заявил, что, готов содействовать быстрому прекращению боевых действий и поиску мирных решений для урегулирования конфликта.

Украинский лидер в одном из последних выступлений заметил, в свою очередь, что существует «реальная перспектива завершения противостояния». Он добавил, что обсудит с Трампом детали урегулирования в Анкаре и вопросы вступления Украины в НАТО.

По данным обозревателя, в администрации США говорят о том, что Трамп ощущает острую необходимость завершить конфликт, планирует обсудить с Зеленским в Анкаре, как это сделать. Она добавила, что после встречи с украинским лидером глава США намеревается позвонить Путину и обсудить с ним итоги переговоров.