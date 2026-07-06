Трамп: дела у США идут хорошо и с Венесуэлой, и с Ираном

Дела у Соединенных Штатов идут хорошо как с Венесуэлой, так и с Ираном. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.

"Мощнейшие в мире вооруженные силы были продемонстрированы в случае с Венесуэлой, с которой мы теперь ладим фантастически. Мы взяли [у нее] нефти на сотни миллиардов долларов и передали ей сотни миллиардов [долларов]. У нее теперь денег больше, чем когда-либо было. И у нее дела идут очень хорошо. И затем Иран. С ним у нас в действительности дела идут так же хорошо", - сказал он на мероприятии в Белом доме.