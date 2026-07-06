Вучич обсудил с Нетаньяху Ближний Восток и сотрудничество Сербии с Израилем

Президент Сербии Александар Вучич в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и перспективы сотрудничества двух стран.

"Я обсудил с премьер-министром Биньямином Нетаньяху текущую ситуацию на Ближнем Востоке, региональные и глобальные вызовы безопасности, а также дальнейшее развитие двусторонних отношений между Сербией и Израилем", - отмечается в сообщении на странице Вучича в Instagram* (запрещен в РФ; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Сербский лидер также отметил, что в ходе беседы с израильским премьером они затронули "возможности дальнейшего улучшения двустороннего сотрудничества".

Вучич заявил 15 апреля, что Сербия в ближайшее время утвердит стратегию роботизации своих вооруженных сил и нарастит производство военных дронов. До этого сербский президент сообщил, что Белград откроет совместное с Израилем производство военных беспилотников на своей территории. По данным сербских СМИ, речь идет о проекте с участием государственной оборонной компании Yugoimport и израильской Elbit Systems.