Посла России вызвали в МИД Азербайджана

Посла РФ в Азербайджане Михаила Евдокимова вызвали в МИД республики и вручили ему ноту протеста.

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Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в пресс-службе дипведомства.

— В ходе встречи был выражен решительный протест по поводу удара беспилотника, нанесенного вечером 5 июля по автозаправочной станции SOCAR в Николаевской области Украины, и соответствующая вербальная нота была передана российской стороне, — говорится в сообщении.

Там заявили, что продолжение подобных инцидентов, несмотря на неоднократные предупреждения, указывает на преднамеренный характер атак.

В дипведомстве также обратили внимание на несколько авиаударов, в результате которых получили повреждения здания посольства в Киеве и почетного консульства в Харькове. Там подчеркнули необходимость строгого соблюдения обязательств по обеспечению безопасности дипломатических и консульских объектов в соответствии с положениями Венских конвенций.

— Российской стороне было предложено провести всестороннее расследование всех вышеупомянутых инцидентов, предоставить надлежащие объяснения относительно атак и обеспечить полное соблюдение своих международных обязательств по защите гражданских объектов и дипломатических миссий, — сообщили на сайте МИД.

Российские военные в ночь на 6 июля нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что ночной удар ВС РФ по городу стал самым массированным.