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Путин дал Минобороны и спецслужбам поручение по конфликту на Украине

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны (МО) изучить вовлеченность подстрекателей конфликта на Украине в боевые действия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что также будут привлечены спецслужбы, которые обладают необходимой информацией.

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Глава МИД Украины обратился к НАТО с требованием

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал страны НАТО передать Киеву все имеющиеся запасы ракет для зенитных комплексов Patriot. Об этом сообщает РИА Новости.

Сибига подчеркнул, что сейчас по всему миру на складах хранятся тысячи таких ракет Patriot на случай потенциальных угроз. По мнению министра, Украине эти ракеты нужны «уже сейчас».

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В Германии выступили с громким заявлением по Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил об успехах Украины и стабильности на фронте. Как сообщает «Царьград», глава немецкого ведомства уверен, что текущая ситуация складывается для Украины лучше, чем когда-либо прежде.

Писториус утверждает, что на поле боя «движений почти нет», а Украине удается поражать цели на территории России. При этом министр уверен, что потребность в дальнобойных ракетах Taurus у Киева отпала.

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Россия пообещала нарастить силу ответных ударов по ВСУ

Минобороны России пообещало жестко отвечать на поставки западного оружия Киеву. В ведомстве заявили, что российские войска будут увеличивать количество и мощность ответных ударов.

Поводом для предупреждения стала попытка массированной атаки дронов ВСУ в ночь на 6 июля. В Минобороны заявили о запуске Украиной 625 ударных беспилотников по объектам «вне зоны проведения СВО». Над российскими регионами было сбито 613 воздушных целей.

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Собчак заявила о вопиющей наглости Трампа

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак назвала наглым президента США Дональда Трампа, после того как тот вмешался в ситуацию с дисквалификацией нападающего американской сборной по футболу Фоларина Балогуна и позвонил главе ФИФА с просьбой пересмотреть это решение. Мнением Собчак поделилась в Telegram.

Журналистка с иронией заявила, что Трамп нравится ей из-за своей «вопиющей и безоглядной наглости номенклатурного рок-н-ролльщика».

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Опубликованы кадры из впервые атакованного ВСУ региона в 2500 километрах от границы

Очевидцы сняли кадры из впервые атакованного беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Омска, расположенного в 2500 тысячах километров от границы. Видео опубликовано в Telegram-канале «Осторожно, новости».

На выложенных изданием кадрах видно, как дроны летят, предположительно, над городом. На фоне видео слышен характерный для подобных БПЛА звук работы мотора, напоминающий двигатель скутера.

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В России предложили дату для нового выходного

Организаторы Всероссийского парада семей предложили сделать День семьи, любви и верности официальным нерабочим праздничным днем. Об этом сообщает РИА Новости.

Общественники подписали обращение к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «России сегодня».

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Мошенники стали отнимать жилье после фиктивной проверки счетчиков

В России начала распространяться новая мошенническая схема рейдерского захвата жилья.

На первом этапе под видом сотрудников различных коммунальных служб злоумышленники проникают в квартиры якобы для «проверки счётчиков», сообщает ИА DEITA.RU.

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"Это удар в сердце": певице МакSим перекрыли кислород

Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) сообщила, что ее вторая книга "Другая реальность" не выйдет в продажу. Артистка заявила, что всему виной звонок "больших дядь".

О том, что ее книгу "завернули" буквально накануне выхода в продажу, певица объявила в своем официальном телеграм-канале.

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СМИ раскрыли диалог Неймара с вратарем сборной Норвегии

Зарубежные СМИ раскрыли содержание эмоционального диалога нападающего сборной Бразилии Неймара и вратаря сборной Норвегии Эрьяна Нюланда на последних минутах матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

В концовке игры Бразилия получила право исполнить пенальти. Как утверждает Ge Globo, Неймар взял мяч в руки, подошёл к Нюланду и самоуверенно спросил: «Куда ты хочешь, чтобы я пробил?! Выбирай, куда мне отправить мяч?».

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