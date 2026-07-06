В базу "Миротворца" внесли главу канцелярии президента Польши

Создатели украинского экстремистского сайта "Миротворец" внесли в базу данных руководителя канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Основатели сайта обвиняют его в "разжигании межнациональной и межконфессиональной розни", в частности ненависти поляков к украинцам.

"Миротворец" создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, спортсменов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.

Как заявляли в Генпрокуратуре РФ, сайт был создан для проведения "зачисток" от оппозиционных политических деятелей и журналистов и представляет собой грубое нарушение властями Украины Европейской конвенции по правам человека.

Ранее между Польшей и Украиной вспыхнул конфликт из-за решения Владимира Зеленского присудить имя "героев УПА" *(Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) одному из подразделений ВСУ. Членов УПА в Польше считают преступниками, ответственными за убийства в 1943 году на Волыни свыше 100 тыс. польских граждан.

Президент Польши Кароль Навроцкий в этой связи лишил Зеленского ордена Белого орла. После этого украинские чиновники приняли решение отказаться от государственных наград Польши. От врученных польских орденов Белого орла также отказались трое экс-президентов Украины - Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).