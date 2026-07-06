На стене парламента Республики Сербской появился подарок Путина

В здании парламента Республики Сербской повесили литографию «Победа», подаренную президентом РФ Владимиром Путиным председателю парламента страны Ненаду Стевандичу 9 мая.

Об этом сообщается на странице законодательного органа в соцсети X.

«С сегодняшнего дня в помещениях Народной скупщины (парламента. — «Газета.Ru») Республики Сербской появилось ценное произведение искусства», — говорится в посте.

В публикации уточняется, что литография находится на стене Овального зала. Ее создали в 1971 году мастера студии Митрофана Грекова по мотивам одноименной картины советского художника-баталиста Петра Кривоногова.

В прошлом декабре президент Александр Лукашенко привез в подарок российскому коллеге обещанный подарок. Белорусский политик ждал приезда в Санкт-Петербург, чтобы подарить Путину к прошедшему дню рождения картину с пейзажами Валаама. Специально для лидера РФ полотно написал художник Маслеников.