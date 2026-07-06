В Нью-Йорке в 7 раз увеличилось число случаев "болезни легионеров"

Число подтвержденных случаев "болезни легионеров" в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена в Нью-Йорке возросло до 14, сообщили представители городского департамента здравоохранения.

По данным ведомства, число заболевших увеличилось в 7 раз: ранее было зафиксировано всего два случая. Распространение инфекции подтверждено в трех районах города.

Комиссар здравоохранения Нью-Йорка доктор Алистер Мартин посоветовал жителям районов Карнеги-Хилл и Йорквилл внимательно следить за самочувствием и при появлении симптомов гриппа немедленно обращаться к врачу.

Предупреждение также распространяется на всех, кто посещал восточную часть Центрального парка от Восточной 76-й до Восточной 97-й улицы.

Мартин отметил, что смертельных случаев, связанных с заболеванием, к настоящему моменту не наблюдалось. Специалисты пытаются определить источник заражения.

Примерно год назад вспышка заболевания наблюдалась в центральном Гарлеме: тогда 7 человек скончались и 90 попали в больницы.

"Болезнь легионеров" (легионеллез) представляет собой тяжелую форму пневмонии. Она возникает при вдыхании капель воды из искусственных систем водоснабжения, зараженных бактериями легионеллы, попадающими в системы охлаждения, например, кондиционеры. В 1976 году вспышка пневмонии привела к смерти 34 человек на съезде американского легиона в Филадельфии. С той поры заболевание получило название "болезнь легионеров", напоминает UPI.