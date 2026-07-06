«Бухгалтерские уловки»: как страны НАТО пытаются обмануть США

Европейские члены НАТО прибегают к «бухгалтерским уловкам», чтобы отчитаться о росте расходов на оборону по требованию США. Почему Европа ищет лазейки, объяснила «Аргументам и фактам» доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Наталья Денисенкова.

Ранее журнал The Economist обратил внимание на то, что в европейских странах НАТО сохраняется нежелание увеличивать расходы на оборону. И наиболее «самодовольно равнодушны» в этом вопросе Португалия, Италия и Испания. При этом Италия отчиталась о росте расходов на 39%, но на самом деле они выросли всего на 7%, а все остальное — это «бухгалтерские уловки», отметили журналисты.

К «хорошим» же странам были отнесены Германия, Швеция и Дания, у которых из-за низкого госдолга есть возможность «выбирать между оружием и маслом». Также гораздо охотнее остальных идут по пути достижения целевого показателя расходов на оборону до 3,5% ВВП граничащие с Россией Польша, Финляндия и страны Прибалтики.

По словам доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Натальи Денисенковой, для многих европейских стран рисовать красивые цифры на бумаге — это единственный способ избежать критики Вашингтона.

«Суть этих ухищрений проста: в статью «оборона» начинают включать то, что раньше туда не входило. Например, затраты на внутреннюю безопасность — содержание силовых структур, пенсионное обеспечение отставных военных, обслуживание гражданской инфраструктуры двойного назначения, расходы на борьбу с миграционными потоками», — пояснила она.

Также, по словам эксперта, в ЕС активно пользуются тем, что правила альянса позволяют засчитывать в оборонные траты средства на научные исследования и разработки, внося туда расходы на проекты по искусственному интеллекту и спутниковой связи.

«В результате на бумаге бюджет растет, а реальные танки и снаряды заменяются инвестициями в IT-сектор. Показателен кейс Италии, которая отчиталась о достижении 2% ВВП, но имеет колоссальный госдолг и не может изыскать дополнительные миллиарды на оборону», — констатировала эксперт.

При этом США уже предупредили о «последствиях» для тех стран, которые не начнут тратить на оборону 5% ВВП к 2035-му году. И, по словам Натальи Денисенковой, «экономные» рискуют лишиться приоритета при закупках американских вооружений, а также столкнутся с сокращением военного присутствия США.

«До формального разрыва союзнических обязательств, конечно, не дойдет, однако Вашингтон вполне может вводить точечные санкции в отношении тех стран, которые не соблюдают сроки», — подытожила она.

Напомним, что после прихода к власти Трамп неоднократно отмечал, что США вкладывают слишком большие деньги в обеспечение безопасности европейских союзников по альянсу, созданному в 1949 году. А после начала операции против Ирана заявил, что испытывает к НАТО отвращение, так как ему отказали в помощи. Трамп также заверил, что «всегда знал, что они — бумажные тигры».