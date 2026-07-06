Глава МИД Украины обратился к НАТО с требованием

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал страны НАТО передать Киеву все имеющиеся запасы ракет для зенитных комплексов Patriot. Об этом сообщает РИА Новости.

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Сибига подчеркнул, что сейчас по всему миру на складах хранятся тысячи таких ракет Patriot на случай потенциальных угроз. По мнению министра, Украине эти ракеты нужны «уже сейчас».

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Накануне, 6 июля, сообщалось, что Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили поставку Украине ракет для ПВО. Мерц заявил, что Украина «и впредь может рассчитывать на поддержку Германии».

В Минобороны РФ ранее заявили, что в ответ на попытки Украины атаковать российскую гражданскую инфраструктуру ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием. Целями удара стали украинские предприятия военной промышленности, а также связанные с ВСУ объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.