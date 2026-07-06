Глава МИД Украины обратился к НАТО с требованием
Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал страны НАТО передать Киеву все имеющиеся запасы ракет для зенитных комплексов Patriot. Об этом сообщает РИА Новости.
Сибига подчеркнул, что сейчас по всему миру на складах хранятся тысячи таких ракет Patriot на случай потенциальных угроз. По мнению министра, Украине эти ракеты нужны «уже сейчас».
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Накануне, 6 июля, сообщалось, что Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили поставку Украине ракет для ПВО. Мерц заявил, что Украина «и впредь может рассчитывать на поддержку Германии».
В Минобороны РФ ранее заявили, что в ответ на попытки Украины атаковать российскую гражданскую инфраструктуру ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием. Целями удара стали украинские предприятия военной промышленности, а также связанные с ВСУ объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.