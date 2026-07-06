Европа испугалась «неприятных сюрпризов» Трампа в отношении НАТО

Европейские союзники США готовятся к неприятным сюрпризам на саммите НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. Об этом сообщает Bloomberg.

«Президент [США] Дональд Трамп все еще болезненно относится к нежеланию Европы поддержать его войну в Иране и задается вопросом, почему США должны продолжать защищать континент, если союзники не отвечают взаимностью и не поддерживают американские интересы», — говорится в материале.

Как отмечает издание, маловероятно, что Трамп сможет в одностороннем порядке выйти из военного альянса, который защищал европейские демократии на протяжении всего периода «холодной войны» и после нее.

Уточняется, что в европейских столицах опасаются, что Трамп сократит военное присутствие США в регионе быстрее, чем они смогут восстановить свои собственные истощенные вооруженные силы, оставив их в крайне уязвимом положении перед Россией.

Ранее стало известно, что европейские союзники по НАТО начали пересматривать подход к военному сотрудничеству с Турцией на фоне сомнений в приверженности Трампа коллективной обороне альянса. Отмечается, что несмотря на ряд разногласий с Анкарой, страны Европы все чаще рассматривают Турцию как ключевого партнера в сфере безопасности.