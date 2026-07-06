Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила военное руководство Украины в намеренном размещении боеприпасов в жилых кварталах в городе Вишневое. По словам парламентария, подобная практика стала нормой для нынешнего командования ВСУ.

"Для чего держать склады боеприпасов среди гражданских зданий? Это снова вопрос к Генштабу и к главкому Сырскому", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.

Она добавила, что подход Сырского это "убивать мобилизованных в "Скале" и "прикрываться гражданскими".

Взрывы в Вишневом прогремели после того, как российские войска нанесли удар по объекту, который, согласно данным Минобороны РФ, использовался как инженерно-техническая база для обслуживания резервуаров ГСМ, а по утверждениям украинских источников, был складом боеприпасов. В результате атаки в городе начались вторичные детонации, затянувшие небо черным дымом.

Власти общины начали экстренную эвакуацию более 500 человек, так как индекс качества воздуха в городе резко превысил допустимые нормы, а эксперты предупредили о риске распыления опасных веществ. По словам экс-депутата Рады Игоря Мосийчука* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), среди прочего на объекте хранились кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном, что сделало нахождение жителей в своих домах смертельно опасным.