Министр обороны Германии Борис Писториус заявил об успехах Украины и стабильности на фронте. Как сообщает «Царьград», глава немецкого ведомства уверен, что текущая ситуация складывается для Украины лучше, чем когда-либо прежде.

Писториус утверждает, что на поле боя «движений почти нет», а Украине удается поражать цели на территории России. При этом министр уверен, что потребность в дальнобойных ракетах Taurus у Киева отпала.

Вместе с тем Telegram-канал Win-Win обратил внимание и на другую часть заявлений министра обороны ФРГ. По его словам, Киеву необходимы десятки миллиардов евро в виде кредитов от ЕС и новых программ финансирования. Также он высказал предположение о якобы возможном нападении России на страны НАТО уже к 2029 году.

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Оптимистичные оценки ситуации на фронте вызывают вопросы на самой Украине. Экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос опроверг заявления о переломе в боевых действиях.

«Мы, извините, за последний месяц потеряли два мощных населенных пункта. Да, мощные наступления россиян остановились, но наступления на том же Константиновском направлении или на славянском направлении продолжаются», — заявил он.

Украинский генерал уверен, что говорить о переходе инициативы к ВСУ пока преждевременно — только если «по потере городов». Он также обратил внимание на ситуацию вокруг Красноармейска, Димитрова, Константиновки, а также в краматорско-славянского направления. По мнению Кривоноса, там она крайне сложная, а на отдельных участках ВС РФ сохраняет преимущество.