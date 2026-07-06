В США назвали предпочтительного для Трампа преемника на посту президента США

Президент США Дональд Трамп видит в вице-президенте Джей Ди Вэнсе преемника на посту главы государства. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Джей Ди заслуживает этого, и Трамп это видит», — заявил высокопоставленный советник главы Белого дома, добавив, что второй потенциальный претендент на эту должность — действующий госсекретарь США Марко Рубио — «в любом случае не планировал баллотироваться, и сейчас такая вероятность еще ниже».

Как пишет издание, в течение нескольких месяцев Трамп сравнивал Вэнса и Рубио друг с другом, а также интересовался у своих советников, кого из них они предпочли бы видеть на выборах 2028 года. Теперь он этого не делает.