В США назвали предпочтительного для Трампа преемника на посту президента США

Президент США Дональд Трамп видит в вице-президенте Джей Ди Вэнсе преемника на посту главы государства. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
«Джей Ди заслуживает этого, и Трамп это видит», — заявил высокопоставленный советник главы Белого дома, добавив, что второй потенциальный претендент на эту должность — действующий госсекретарь США Марко Рубио — «в любом случае не планировал баллотироваться, и сейчас такая вероятность еще ниже».
Как пишет издание, в течение нескольких месяцев Трамп сравнивал Вэнса и Рубио друг с другом, а также интересовался у своих советников, кого из них они предпочли бы видеть на выборах 2028 года. Теперь он этого не делает.
«Президент больше не спрашивает: "Джей Ди или Марко?". Он больше не спрашивает: "Как вам Джей Ди?". Теперь он говорит: "Джей Ди отлично справляется, правда?"», — рассказал источник.