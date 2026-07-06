Фидан: Израиль может попытаться сорвать переговоры США и Ирана

Глава МИД Турции Хакан Фидан предупредил, что Израиль может попытаться сорвать переговорный процесс между США и Ираном, если у него появится такая возможность.

"Мы считаем ценными переговоры между Ираном и США. Однако не следует забывать, что Израиль может саботировать процесс, когда у него появится такая возможность. Все стороны должны проявлять бдительность в этом отношении", - сказал Фидан телеканалу Haber Global.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Затем на швейцарском курорте Бюргеншток прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума.

Как отмечалось в совместном заявлении Пакистана и Катара по завершении первого раунда переговоров, встреча с участием представителей Ирана и США прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создана основа для проведения дальнейших технических консультаций.