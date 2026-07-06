Слон-убийца преследовал семью из Индии на протяжении 14 лет

Слон по кличке Дхурбе из Непала, на счету которого не менее 25 жертв, на протяжении 14 лет терроризировал одну семью. Он лишил жизни двух ее членов в декабре 2012 года, а в минувшее воскресенье вновь атаковал эту семью, убив женщину и ее четырехлетнего сына.

Шаничара Боте в 2012 году лишился из за нападения дикого слона отца и матери. Мужчина был вынужден покинуть родные места. Семья продала все имущество и перебралась из Дропатинагара (район Мади) в Джагатпур, рассчитывая, что широкие реки станут надежной преградой для опасного зверя.

Но спустя годы трагедия повторилась: тот же слон отыскал семью, ворвался в дом и убил невестку и маленького внука Шаничары. В беседе с журналистами мужчина признался, что теперь у его семьи не осталось места, куда можно было бы бежать от угрозы.

Агрессивный самец Дхурбе обитает в национальном парке Читван и совершает нападения на поселения с 2010 года. Среди его жертв — не только мирные жители, но и двое военных, которые несли службу по охране парка.

Чтобы контролировать перемещения слона, после первых атак на него надели ошейник с геолокатором, однако устройство вышло из строя спустя несколько недель. После серии нападений в 2012 году власти решили отловить и ликвидировать животное — к операции привлекли непальскую армию, но тогда поймать Дхурбе не удалось.

В 2019 году у слона спилили бивни и установили новый ошейник, передающий координаты местоположения каждый час. Сейчас при приближении животного к населенным пунктам в лес выдвигаются объединенные патрули. В них входят рейнджеры и военнослужащие, задача которых — отогнать слона вглубь охраняемой территории.

Абинач Тхапа Магар, представитель отдела информации и охраны парка Читван, подтвердил изданию, что спутниковый ошейник используют именно для слежения за этим исключительно опасным самцом. Он также отметил, что данные системы мониторинга фиксировали нахождение Дхурбе в районе трагедии именно в ночь происшествия, сообщает The Kathmandu Post.

Ранее стало известно, что слоны устроили засаду охотнику в Африке и затоптали его. Охотник не заметил животных из-за густого подлеска.