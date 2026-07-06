Кличко потребовал срочного созыва СНБО после удара по Киеву

Мэр Киева Виталий Кличко потребовал срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) после удара по Киеву 6 июля.

"Киев настаивает на неотложном проведении Совета национальной безопасности и обороны Украины. И рассмотрении на ней части совместных с государством шагов по воплощению Комплексного плана устойчивости столицы. Комплексный план устойчивости Киева был разработан и представлен на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 03.03.2026 года. При этом, в отличие от всех других регионов Украины, где планы устойчивости утверждали и подписывали начальники военных администраций, СНБО настаивал, чтобы план столицы утверждал глава КГГА (Киевской городской государственной администрации - прим. ТАСС). Чтобы сделать это в законном поле, комплексный план устойчивости Киева был принят на сессии Киевсовета, подписан киевским городским главой и подан в Совет национальной безопасности и обороны Украины и Кабинет министров Украины 10.03.2026 года. С тех пор мы только слышим претензии, в которых нет конкретики, ходим на совещания, которые не приносят результата для сотрудничества", - написал он в Telegram-канале.

В ночь на понедельник в Киеве неоднократно срабатывала воздушная тревога, произошла серия взрывов. Владимир Зеленский информировал о повреждении ряда предприятий в столице. Кличко назвал удар по Киеву "самым массированным".

Конфликт между Зеленским и Кличко, которого несколько лет назад называли возможным оппонентом в случае проведения выборов, имеет долгую историю. Киевский мэр возглавляет Ассоциацию городов Украины и регулярно обвиняет власти страны в попытке узурпировать права местного самоуправления.

Вооруженные силы РФ ночью в ответ на атаки Киева нанесли массированный удар, сообщили ранее в Минобороны России. По данным ведомства, в результате поражены предприятия ВПК, объекты ТЭК в Киеве и области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.