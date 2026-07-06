Медведеву и саудитам зачитали «тайные послания» у гроба Хаменеи

Церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана, аятоллой Али Хаменеи, на которую прибыли представители более ста стран, включала в себя элементы символической дипломатии, рассказал «Царьград» со ссылкой на создательницу Telegram-канала об Иране. По ее версии, организаторы церемонии использовали чтение определенных стихов из Корана (аятов) у гроба Хаменеи как форму политического послания для иностранных делегаций.

Автор «Царьграда» подчеркнул, что Тегеран отказался от прямых политических заявлений, заменив их традиционными для региона скрытыми смыслами. Каждому из гостей, подходивших к гробу Хаменеи, зачитывали отдельный аят. Внимание аналитиков привлек выбор религиозных текстов для представителей Саудовской Аравии, палестинского движения ХАМАС и России.

Для делегации из Саудовской Аравии, которая исторически имеет сложные отношения с Тегераном и поддерживает партнерские связи со странами Запада, был зачитан аят о двух встретившихся в бою воинствах, одно из которых сражалось на пути Бога, а второе было неверующим. Это расценили как дипломатическое напоминание Эр-Рияду о последствиях его геополитического выбора и военного сотрудничества с США.

Медведев: никакого серьезного повода для удара по Ирану со стороны США не было

В то же время для ХАМАС организаторы выбрали стих, который прославляет верность своим обещаниям и заветам. По версии аналитиков, Иран таким способом показал, что одобряет действия палестинского движения.

Для представителей России прозвучал аят, посвященный «Последней обители», которая уготована тем, кто не стремится «распространять нечестие и превозноситься на земле». Создательница канала об Иране подчеркнула, что у этого аята «не плохой» смысл.

Утром 28 февраля 2026 года США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны. Церемония прощания с Хаменеи проходила 3-4 июля в Тегеране. На ней присутствовали десятки тысяч человек, включая представителей разных стран. От России на церемонии присутствовал замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев.