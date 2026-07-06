Лукашенко заявил о повышении защиты Белоруссии благодаря «Орешнику»

Размещение в Белоруссии ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия значительно повышает безопасность страны и служит серьезным фактором стратегического сдерживания, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Серьезным фактором стратегического сдерживания, способным остудить самые горячие головы, стало размещение в Беларуси подвижного ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия. Это оружие в значительной мере повышает уровень нашей защиты», – передает РИА «Новости» слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что Минск не намерен использовать это вооружение для угроз. По его словам, арсенал предназначен для конкретных задач, а не привезен в республику как ненужный хлам. Лукашенко добавил, что результаты недавней проверки боеготовности войск показали необходимость дальнейшей работы по совершенствованию вооруженных сил.

Кроме того, президент сообщил о продолжающейся гибридной войне против Белоруссии. Экономическое, политическое и информационное давление дополняется активным шпионажем и провокациями на южных рубежах страны, отметил Лукашенко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу оценил сдерживающий эффект от размещения комплекса «Орешник» и нестратегического ядерного оружия в Белоруссии.

Госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович назвал этот шаг защитой западных рубежей ОДКБ.

Президент республики Александр Лукашенко подтвердил выход нового вооружения на боевое дежурство в конце прошлого года.