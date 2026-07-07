Эрдоган рассчитывает на решение с Трампом проблем в отношениях Турции и США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на урегулирование вместе со своим американским коллегой Дональдом Трампом имеющихся проблем в отношениях между двумя странами. Об этом он написал в X по итогам встречи с Трампом, который прибыл в Анкару для участия в саммите НАТО.

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"Я был рад приветствовать моего дорогого друга, президента США Дональда Трампа, находящегося с официальным визитом в нашей стране по случаю саммита НАТО в Анкаре. Верю, что благодаря нашей солидарности и прочным отношениям мы сможем успешно решить многие вопросы нашей повестки", - написал Эрдоган в X.

Перед началом переговоров он заявил, что намерен обсудить с Трампом вопросы урегулирования на Украине, вокруг Ирана, ситуацию в секторе Газа, а также двусторонние отношения. Эрдоган, в частности, отметил, что рассчитывает на положительное решение США вопроса о возвращении Турции в проект производства истребителей пятого поколения F-35, из которого она была исключена после приобретения у России ЗРК С-400.