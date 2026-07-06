Лукашенко рассказал о войне, которая ведется против Белоруссии

Гибридная война против Белоруссии продолжается и дополняется активным шпионажем, экономическим диктатом, а также провокациями на южных границах страны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

"Наследников Третьего рейха терзают фантомные боли от прежних военных неудач их дедов и прадедов. Не дает покоя жажда реванша", — отметил белорусский лидер.

Лукашенко заявил, что белорусы не хотят воевать

Он также заметил, что отдельных западных политиков раздражает союз Белоруссии и России, самостоятельность и независимость стран, а также приверженность к мирному урегулированию конфликта на Украине.