«Это предательство»: в Польше ошеломлены тайной сделкой с Киевом

Правительство Польши весной этого года тайно передало Украине дефицитные ракеты-перехватчики для систем Patriot и уступило Киеву свою очередь на получение новых боеприпасов от американских производителей. Об этом в эфире программы «Завтрак у Рымановского» на портале Polsat News заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

«По моим сведениям — и это, к сожалению, весьма вероятно — польское правительство весной передавало Украине ракеты для систем Patriot. Мало того, оно уступило свою очередь на продукцию американских заводов», — подчеркнул Марчин Пшидач.

Новость вызвала политический скандал в Варшаве.

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Оппозиционные депутаты назвали решение властей крайне опасным, так как эти ракеты являются единственным эффективным средством Польши против российских комплексов «Искандер», развернутых в Калининградской области.

«Если информация подтвердится, получается, что мы отдаем Украине наше основное вооружение в тот момент, когда сами должны вкладывать деньги в оборону. Это вопрос, который необходимо выяснить до конца», — заявил депутат от «Конфедерации» Бартоломей Пейо.

В Министерстве обороны Польши информацию о передаче вооружений комментировать отказались, сославшись на секретность данных. В то же время многие политики в Варшаве выразили возмущение тем, что подобные решения принимаются правительством кулуарно, без обсуждения на Совете национальной безопасности и информирования президента страны.