Администрация президента США считает, что Украина должна придерживаться оборонительной тактики. Как сообщает The Times, об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

По его словам, пока Вашингтон «ведет переговоры», администрация склоняется к тому, что украинцы должны «максимально перейти в оборону».

Вэнс также заявил, что летом 2023 года главной темой обсуждения был вопрос, следует ли Украине переходить в крупное контрнаступление. Весь Запад, в том числе на тот момент президент Джо Байден, подталкивал Киев к атаке. Сейчас стало очевидно, что это наступление оказалась стратегической и тактической катастрофой.

Напомним, что 4 июля президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, американский лидер подтвердил готовность содействовать поиску путей разрешения украинского конфликта и прекращения огня. Путин же описал коллеге реальную картину на поле боя, в том числе упомянув освобождение Константиновки.