Китай обратился с жестким требованием к США

Китай призывает США прекратить блокаду, угрозы и давление в отношении Кубы. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Мао Нин сделала соответствующие заявления во время регулярного брифинга для журналистов, комментируя недавние предупреждения президента Кубы Мигеля Диас-Канеля о том, что последствия американской блокады Кубы достигли «критического уровня» и несут угрозу «геноцида», в связи с чем он потребовал созвать 7 июля специальное заседание Генеральной Ассамблеи ООН по данному вопросу.

По словам официального представителя МИД КНР, более 60 лет полной блокады и незаконных санкций в отношении Кубы со стороны США принесли кубинскому народу огромные страдания. В последнее время американская сторона вновь ужесточила режим блокады.

Китайский дипломат подчеркнула, что КНР последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих международно-правовых оснований.

Указав, что китайская сторона решительно поддерживает Кубу в защите национального суверенитета и противодействии внешнему вмешательству, Мао Нин добавила, что Китай намерен вместе со всем международным сообществом отстаивать международную честность и справедливость, пишет сайт «Жэньминь Жибао он-лайн».

Ранее сообщалось, что Береговая охрана Китая (БОК) продолжает патрулирование в целях обеспечения правопорядка в акваториях к востоку от острова Тайвань.