В Великобритании дали необычную оценку политике Трампа

Служба внешней разведки Великобритании MI6 сравнила второй президентский срок американского лидера Дональда Трампа с литературными произведениями, посвященными процессу над салемскими ведьмами и атмосфере при дворе короля Генриха VIII. Об этом пишет The Wall Steet Journal.

По данным источников издания, в докладе разведки атмосфера в США при Трампе сравнивается с произведениями «Суровое испытание» о процессах над салемскими ведьмами и «Волчий зал», посвященного двору вспыльчивого английского короля.

При этом из-за сложностей, возникших в отношениях между Великобританией и США, сотрудникам разведки было настоятельно рекомендовано не обсуждать американского президента с коллегами из ЦРУ.

А один из высокопоставленных представителей стран Южной Европы, слова которого приводятся в статье, заявил, что при контактах с США он имеет дело «не с администрацией, у которой есть отлаженные процедуры, а с одним-единственным неуравновешенным человеком».

Напомним, что после нападения США и Израиля на Иран Кир Стармер, занимавший пост премьер-министра Великобритании, заявил, что британские войска не будут участвовать в этом конфликте. А Дональд Трамп отметил, что «не в восторге» от Великобритании в вопросе военного сотрудничества.

Остальные европейские страны также отказались поддержать США в военных действиях против Ирана, после чего американский лидер заметил, что испытывает отвращение и к НАТО. По его словам, он «всегда знал, что они - бумажные тигры».

На отношения между США и Европой также повлияло желание Трампа взять под контроль Гренландию. В Белом доме отмечали, что Трамп рассматривал различные варианты решения этого вопроса, включая «использование американских военных». При этом 5 июля Трамп предупредил, что Европа рискует превратиться в «страну третьего мира».