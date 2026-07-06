Обзор иноСМИ: мотив убийства посла Карлова и «смерть американской мечты»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«НАТО не выживет»

Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер в интервью Berliner Morgenpost выступил с тревожным прогнозом о геополитическом будущем Европы. Дипломат уверен, что США находятся на пути к выходу из НАТО и европейцам больше не стоит полагаться на американский «ядерный зонтик». По словам экс-министра, он не верит, что НАТО «выживет» в нынешнем режиме в долгосрочной перспективе. Фишер призвал к созданию собственной европейской системы обороны на основе ядерных арсеналов Франции и Британии, раскритиковав идею появления национального ядерного оружия у Германии.

По мнению экс-министра, планы Берлина по созданию мощнейшей армии к 2039 году уже вызывают оправданное беспокойство со стороны европейских соседей, помнящих историю XX века. Комментируя другие геополитические вызовы, дипломат назвал войну на Ближнем Востоке катастрофическим поражением США, которое неизбежно спровоцирует ядерную гонку вооружений между Ираном, Саудовской Аравией, Турцией и Египтом. Фишер также выступил против полноценного членства Украины в ЕС, объяснив это неспособностью союза пережить масштабную экономическую и аграрную интеграцию без радикального внутреннего реформирования. Резюмируя перспективы отношений с Москвой, экс-глава МИД отметил, что они разрушены на десятилетия вперед. Он подчеркнул, что прежняя «наивная» энергозависимость Европы от России была ошибкой, и теперь Брюсселю придется сочетать жесткое военное сдерживание с готовностью к диалогу только с позиции силы.

«Большой американский обман»

Америка только что разменяла свой третий век - ей стукнуло 250 лет. Для миллионов граждан этот юбилей, который должен был стать триумфом, больше похож на судорожную проверку баланса карты после безумных выходных в Вегасе, пишет The Hill. Патриотизмом в воздухе даже не пахнет. Количество американцев, гордящихся своей страной, рухнуло до исторического минимума за последнюю четверть века, и причины этого очевидны каждому, кто хоть немного следит за происходящим. По мнению автора статьи, раньше американская бюрократия и правовая система работали как мягкие стены в палате психбольницы, сдерживая коллективное безумие. Но эти времена, похоже, безвозвратно ушли. Верховный суд США все больше напоминает юридический отдел крупной корпорации, который просто переписывает правила игры в угоду тем, кто находится у власти.

Религия также перестала быть убежищем для американцев. Прихожане стареют, а церкви перестраивают в модные фермерские рынки. Вместе с отступлением традиционной веры исчезла и старая социальная подушка безопасности - крепкие общины, семейные связи и элементарное добрососедство. Взамен американцы получили взлетевшую до небес арендную плату, застрявшие на месте зарплаты и глубокое, экзистенциальное одиночество. Политическое руководство тоже, мягко говоря, не внушает надежд. В последние годы американцы наблюдали, как президент Джо Байден блуждал по своему сроку словно человек, который пришел на кухню, но забыл, зачем. Затем Дональд Трамп вернулся в Белый дом и начал относиться к президентству как к семейному бизнесу. Трамп обещал уберечь Америку от новых войн, но вместо этого очень скоро начал войну против Ирана. Теперь миллионы американцев не видят ни единого повода праздновать 250-летний юбилей.

Убийство Карлова признали частью шпионской операции

Турецкая газета Sabah опубликовала детали дела об убийстве российского посла Андрея Карлова. Суд в Анкаре признал это дело шпионской операцией запрещенной террористической организации FETO. В статье Sabah также упомянут судебный процесс над экс-сотрудником турецкой разведки, получившим 20 лет тюрьмы за шпионаж. Суд пришел к выводу, что FETO внедрила агентов в отдел турецкой разведки, занимающийся Россией, чтобы собрать данные о графике, машинах и охране Карлова. По информации издания, организаторы преследовали цель втянуть Турцию в войну, разрушить ее связи с Москвой и выставить страну опасной зоной, где даже дипломаты находятся под угрозой.

В статье отмечается, что убийцу Мевлюта Алтынташа четыре месяца психологически обрабатывали на конспиративной квартире в Анкаре, а за три дня до теракта кураторы запустили в соцсетях кампанию о «небезопасных посольствах в Турции». Подчеркивается, что за операцией стояли те же лица, что ранее курировали прослушку офиса президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После убийства сеть попыталась замести следы и через свои инфоресурсы возложить вину на исламистов, однако план провалился, а участники теракта сейчас скрываются в Канаде, утверждается в статье. FETO - движение жившего в Штатах проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции считают вдохновителем попытки госпереворота 15 июля 2016 года. Гюлен скончался в 2024-м на 84-м году жизни.

«Иран лишается главного козыря»

Внезапный избыток нефти на мировом рынке грозит серьезно ослабить позиции Ирана на переговорах, пишет The Wall Street Journal. На фоне падения цен до довоенного уровня и стремительного восстановления трафика через Ормузский пролив, страны Персидского залива экстренно запускают скважины, которые простаивали во время войны. Скорость наполнения глобальных хранилищ стала ключевым фактором в противостоянии США и Тегерана: чем быстрее Запад восполнит свои запасы, тем меньше пользы будет приносить Ирану блокировка пролива. Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже подтвердил, что недавний меморандум о взаимопонимании с Ираном был подписан именно ради того, чтобы дать миру время «перезагрузить резервы» и лишить Тегеран главного козыря за столом переговоров.

Однако быстро решить проблему дефицита не удастся - на полное восстановление стратегических запасов Запада, опустевших до минимума с 1983-1990 годов, уйдут месяцы, если не годы. В то же время аналитики прогнозируют дальнейшее падение цен на нефть до 60 за баррель из-за избытка предложения. ОПЕК+ планомерно наращивает добычу, ОАЭ активно используют обходные трубопроводы, а Кувейт и Саудовская Аравия восстанавливают экспорт быстрее ожиданий. При этом Вашингтон и Пекин пока не спешат агрессивно скупать подешевевшее сырье, из-за чего на рынке воцарилось временное затишье. Впрочем, эксперты предупреждают: нынешнее спокойствие держится лишь на вере рынка, что горячая фаза конфликта позади, но эта иллюзия может рухнуть при первой же новой вспышке насилия на Ближнем Востоке.

Как Си берет пример со Сталина

Глава Китая Си Цзиньпин все чаще прибегает к методам Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна, чтобы укрепить свою власть, пишет The Wall Street Journal. Газета подчеркивает, что на 14-м году своего правления 73-летний китайский лидер фактически демонтировал систему коллективного руководства, созданную после смерти Мао для предотвращения культа личности. В Китае проводят масштабные чистки госаппарата, под которые попадают даже ставленники Си, и требуют от чиновников абсолютной преданности председателю КНР. По версии WSJ, главная цель такой политики - укрепить позиции Китая, а также сравняться по военной и экономической мощи с США, чтобы Пекин мог единолично определять судьбу страны на десятилетия вперед.

WSJ предупреждает, что тактика «железной руки» таит в себе огромные риски: отсутствие дискуссий и атмосфера страха делают государственную политику непредсказуемой, а системные ошибки - почти неисправимыми. Масштаб кадровых чисток при Си уже достиг пика со времен Мао Цзэдуна. Только за первые полгода своего третьего срока он отстранил от должностей трех действующих членов политбюро, а также министров обороны, иностранных дел и сельского хозяйства. Эксперты предупреждают, что история Си Цзиньпина может повторить историю политиков, с которых он берет пример: смерть Сталина и Мао привела к ожесточенной закулисной борьбе за власть.