Иран пригрозил США свернуть переговоры при одном условии

Переговоры Ирана по окончательному соглашению с США не начнутся, если угрозы с американской стороны продолжатся. Об этом предупредил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи на своей странице в социальной сети X.

«Пункт 13 меморандума о взаимопонимании понятен: переговоры по окончательной сделке не начнутся, если угрозы будут продолжаться. Уважайте свою подпись», — написал министр.

Аракчи подчеркнул, что ни иранский народ, ни вооруженные силы не поддаются угрозам.

Ранее в Иране в рамках церемонии «забивания дьявола» забросали камнями портрет президента США Дональда Трампа. Эта церемония была приурочена к прощанию с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.