Стало известно о детонации боеприпасов с ураном под Киевом

Российские войска поразили склад боеприпасов в Вишневом Киевской области, где сдетонировали боеприпасы с обедненным ураном. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Российская ракета попала в склад боеприпасов! Среди прочих боеприпасов были кассетные и с обедневшим ураном», — написал он.

Названы особенности удара возмездия по Украине

Бывший депутат также заявил, что с этим был связан призыв местных властей не покидать свои дома.