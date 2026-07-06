Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы не хотят воевать.

«Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны. Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на недавней встрече с представителями Зеленского в Минске предупредил их: если Киев попытается втянуть Белоруссию в конфликт, это мгновенно изменит «качество войны».

Лукашенко отметил, что Белоруссии не нужно втягиваться в украинский конфликт.

Также он сказал, что Белоруссия в любой ситуации будет рядом с Россией.