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«Будут наглеть»: эксперт оценил перспективы отношений Украины и Белоруссии

Алиса Селезнёва

Военный эксперт Яков Кедми, оценивая действия президента Белоруссии Александра Лукашенко, предупредил, что, не получая отпора, Киев «будет наглеть». Его слова приводит «Царьград».

«Будут наглеть»: эксперт оценил перспективы отношений Украины и Белоруссии
© РИА Новости

Напомним, что 19 июня Владимир Зеленский дал президенту Белоруссии Александру Лукашенко неделю на то, чтобы тот убрал с границы ретрансляторы, которые якобы помогают ВС России атаковать беспилотниками цели на Украине. Позднее он отметил, что устройства прекратили свою работу.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь подчеркнул, что Минск не планирует вступать в конфликт, но будет реагировать на угрозы. Он также отметил, что в ходе встречи с представителями Владимира Зеленского предупредил, что в случае «втягивания Белоруссии в войну», ее качество мгновенно изменится.

По словам Лукашенко, украинская сторона уже отреагировала на его предупреждение.

«Кстати, мы получили ответ. Они это понимают», - рассказал президент Белоруссии.

Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Взгляд IS Болгарии» резко высказался о Белоруссии. Он предположил, что Александр Лукашенко ограничился вызовом украинского посла, а гораздо правильнее было бы дать представителю Киева сутки на сборы и выдворить из страны, отмечает «Царьград».

При этом эксперт отметил, что для Украины, если она действительно хочет обеспечить собственную безопасность, необходимо закончить войну. Однако «не какими-то заявлениями, не обличением, не ультиматумами», а разрешить собственному населению «провести похороны своего руководства».

«Без флагов спущенных – под российскими или под белорусскими флагами. Ну, посмотрим, как это будет. Пока Украина и ее хозяева уверены, что им за это ничего серьезного не будет, они будут наглеть», - подытожил он.

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года.