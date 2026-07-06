Военный эксперт Яков Кедми, оценивая действия президента Белоруссии Александра Лукашенко, предупредил, что, не получая отпора, Киев «будет наглеть». Его слова приводит «Царьград».

Напомним, что 19 июня Владимир Зеленский дал президенту Белоруссии Александру Лукашенко неделю на то, чтобы тот убрал с границы ретрансляторы, которые якобы помогают ВС России атаковать беспилотниками цели на Украине. Позднее он отметил, что устройства прекратили свою работу.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь подчеркнул, что Минск не планирует вступать в конфликт, но будет реагировать на угрозы. Он также отметил, что в ходе встречи с представителями Владимира Зеленского предупредил, что в случае «втягивания Белоруссии в войну», ее качество мгновенно изменится.

По словам Лукашенко, украинская сторона уже отреагировала на его предупреждение.

«Кстати, мы получили ответ. Они это понимают», - рассказал президент Белоруссии.

Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Взгляд IS Болгарии» резко высказался о Белоруссии. Он предположил, что Александр Лукашенко ограничился вызовом украинского посла, а гораздо правильнее было бы дать представителю Киева сутки на сборы и выдворить из страны, отмечает «Царьград».

При этом эксперт отметил, что для Украины, если она действительно хочет обеспечить собственную безопасность, необходимо закончить войну. Однако «не какими-то заявлениями, не обличением, не ультиматумами», а разрешить собственному населению «провести похороны своего руководства».

«Без флагов спущенных – под российскими или под белорусскими флагами. Ну, посмотрим, как это будет. Пока Украина и ее хозяева уверены, что им за это ничего серьезного не будет, они будут наглеть», - подытожил он.

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года.