СМИ: Пашинян дал приказ закрыть почти все компании оппозиционера Царукяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приказал закрыть почти все компании, входящие в концерн «Мульти Груп» лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Об этом сообщает издание «Ишханутюн» со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что в число компаний входит и «Араратцемент», который является крупнейшим в Армении цементным заводом. Причиной такого решения является участие партии Царукяна в парламентских выборах.

Напомним, что до парламентских выборов в Армении 7 июня и после них по различным обвинениям были задержаны сотни представителей оппозиционных сил, в том числе блоков «Сильная Армения» и «Армения», а также партии «Процветающая Армения».

Накануне представитель «Процветающей Армении» Ивета Тоноян сообщила о масштабных обысках практически во всех компаниях, входящих в концерн «Мульти Груп». Кроме того, обыски прошли в квартирах директоров этих организаций.