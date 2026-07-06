Axious узнал о негласном контроле Барака Обамы над Демократической партией

Опираясь на рекордную 96-процентную поддержку демократов, бывший президент США Барак Обама взял на себя роль теневого наставника при подготовке партии к выборам 2028 года, пишут СМИ.

Экс-президент остается самым популярным демократом в стране с рейтингом одобрения 96%, пишет Axios. В июне ведущие политики совершили визит в Чикаго на открытие президентского центра, продемонстрировав фактическое лидерство политика.

Сам политик предпочитает действовать кулуарно.

«То, что я пытался сделать, так это перейти от роли игрока к роли тренера», – заявил он в недавнем интервью.

Политик регулярно общается с восходящими звездами партии и помогает разрабатывать стратегию по искусственному интеллекту.

Влияние бывшего главы государства прослеживалось в ходе предыдущих избирательных кампаний. Он поддерживал Хиллари Клинтон, помогал консолидировать элиты вокруг Джо Байдена, а позднее участвовал в кампании по отстранению последнего от участия в выборах 2024 года.

Для сохранения культурной значимости экс-президент спродюсировал исторический комедийный сериал для HBO и регулярно появляется на крупных спортивных мероприятиях. Будущее партии в 2028 году напрямую определит его собственное историческое наследие на фоне противостояния с Дональдом Трампом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили крайне сильные позиции клана Барака Обамы внутри Демократической партии.

Бывший президент США намеревался выступить в роли объединяющего фактора между демократами.

Ранее политик советовал Джо Байдену серьезно оценить перспективы своей предвыборной кампании.