Букингемский дворец отказался принимать принца Гарри

Принц Гарри не будет проживать в Букингемском дворце во время своего визита в Лондон. Об этом сообщает издание BBC.

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Источники из королевской семьи заявили, что герцог Сассекский не подтвердил свое согласие на проживание в резиденции к установленному сроку, поэтому предложение было отозвано. Команда принца Гарри позже сообщила о намерении остаться в Букингемском дворце, но, как отметили инсайдеры, было уже слишком поздно что-либо организовывать.

В ответ представитель герцога Сассекского описал ситуацию иначе, заявив, что Букингемский дворец просто отозвал предложение, которое было официально принято.

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«Неясно, почему, формально приняв предложение о размещении, оно было отозвано в последний момент», — сказал пресс-секретарь принца Гарри.

До этого сообщалось, что на этой неделе герцог Сассекский посетит мероприятие, посвященное годовщине «Игр непокоренных» в Бирмингеме. Однако, как отметило издание Sky News, во время визита в Великобританию принца Гарри не будут сопровождать его жена и дети.

Ранее Кейт Миддлтон начала уговаривать принца Уильяма встретиться с братом Гарри в Великобритании.