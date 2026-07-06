Фон дер Ляйен пообещала Киеву новые деньги на дроны после ударов России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву новые деньги на производство беспилотников после ударов ВС России по украинским предприятиям, производящим беспилотники. Об этом она написала в X.

"На прошлой неделе мы предоставили первые €4 млрд из €90 млрд на укрепление обороны Украины за счет передовых технологий беспилотников. Еще больше поступит скоро", - сказала она.

Фон дер Ляйен пообещала "интенсивно работать над 21-м пакетом санкций" и поднять на саммите НАТО в Анкаре, куда она приглашена, вопрос о ПВО для Украины.

На Западе восхитились реакцией Путина на обвинение фон дер Ляйен

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что российские войска в ходе нанесения массированного удара высокоточным оружием повредили в Киеве завод "Буревестник", производящий беспилотники большой дальности.