Кличко заявил о самом массированном ударе по Киеву
В ночь на 6 июля украинская столица подверглась самому мощному удару за последнее время, заявил глава города Виталий Кличко.
Ночью украинские СМИ неоднократно сообщали о серии взрывов в черте Киева.
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Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 июля Виталий Кличко уже называл другую атаку на Киев самой массированной.
Утром Минобороны заявило о поражении военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали предприятия в Киеве, производящие дальнобойные БПЛА, безэкипажные катера (БЭКов), броневики, оптику и навигацию.