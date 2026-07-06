Кличко заявил о самом массированном ударе по Киеву

В ночь на 6 июля украинская столица подверглась самому мощному удару за последнее время, заявил глава города Виталий Кличко.

«Самая массированная атака <…> на столицу», – написал Кличко в соцсетях, передает ТАСС.

Ночью украинские СМИ неоднократно сообщали о серии взрывов в черте Киева.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 июля Виталий Кличко уже называл другую атаку на Киев самой массированной.

Утром Минобороны заявило о поражении военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали предприятия в Киеве, производящие дальнобойные БПЛА, безэкипажные катера (БЭКов), броневики, оптику и навигацию.