Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт потребовала вызвать Владимира Зеленского в ФРГ для разъяснений в рамках расследования подрывов «Северных потоков», он должен предстать перед ландтагом Мекленбурга-Передней Померании – федеральной земли, где реализовывался энергетический проект.

Немецкий политик Сара Вагенкнехт призвала пригласить главу киевского режима в ФРГ для разъяснений по делу о взрывах на Северных потоках, передает РИА «Новости».

Допрос должен пройти перед ландтагом Мекленбурга-Передней Померании, где реализовывался этот энергетический проект.

«Нам необходимо политическое разъяснение: было ли это военное преступление одобрено украинским руководством? Если да, то как объяснить немецким налогоплательщикам, что именно этим людям продолжают перечислять миллиарды евро из налоговых средств?» – заявила основательница партии в социальной сети X.

Она добавила, что парламентская комиссия обязана выяснить осведомленность правительства Германии об атаках.

Появились новые детали в расследовании диверсии на «Северных потоках»

Ранее немецкая прокуратура предъявила обвинения в теракте гражданину Украины. Следствие полагает, что подозреваемый и его сообщники выполняли поручение украинских государственных органов. Диверсии на двух экспортных магистралях произошли осенью 2022 года. Российская сторона неоднократно запрашивала информацию о ходе расследования, однако ни разу не получила ответа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная прокуратура Германии предъявила официальные обвинения гражданину Украины Сергею К. по делу о подрыве газопроводов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о совпадении выводов немецкого следствия с изначальными данными Москвы.

Весной лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт потребовала прекратить финансовую поддержку Киева из-за причастности украинского руководства к диверсиям.