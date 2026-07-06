Под Киевом объявлена эвакуация

Власти города Вишневое под Киевом объявили эвакуацию. Причиной называют возможную угрозу повторной детонации взрывоопасных предметов.

Издание «Страна» опубликовало несколько видео. На кадрах — сильный взрыв в муниципалитете, пожар и столб дыма, поднимающийся над населенным пунктом.

Позднее издание сообщило, что в городе зафиксировано падение качества воздуха.

Объявлена обязательная эвакуация в ряде районов Харьковской области

Ранее киевский режим устроил массированный налет на Россию. Всего наши силы противовоздушной обороны сбили над страной 519 дронов-камикадзе ВСУ.