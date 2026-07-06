Раскрыты жесткие слова Макрона об отношениях с Трампом

На январском экстренном саммите глав государств и правительств стран Европейского Союза (ЕС) в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отсутствии у ЕС «пути назад» в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на присутствовавших на встрече лидеров и их высокопоставленных помощников.

Как отмечает издание, в течение года ближайшие союзники США пытались успокоить Трампа, сочетая лесть и уступки по вопросам взаимной обороны и торговли, надеясь выиграть время. Однако американский лидер заявил о желании присоединить к США Гренландию, что заставило европейские страны отправить туда своих военнослужащих.

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На встрече Макрон «с возрастающей настойчивостью» повторил аргумент, который он выдвигал годами: чрезмерная зависимость Европы от Америки представляет собой угрозу безопасности.

«Мы проводим черту. Назад пути нет», — сказал он.

WSJ подчеркивает, что впоследствии влиятельнейшие политические деятели Европы вспоминали январское кризисное совещание как тот самый момент, когда страны, связанные узами крови и чувством общей судьбы со времен окончания Второй мировой войны, начали искать собственные, раздельные пути развития.

Ранее европейские чиновники оценили работу со второй администрацией Трампа. Собеседник издания из Южной Европы заявил, что союзники Вашингтона имеют дело не с администрацией, а с «одним-единственным неуравновешенным человеком».