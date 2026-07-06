Делси Родригес поддерживает реакцию властей Венесуэлы на землетрясение, число погибших после которого превысило уже 3300 человек. Временный президент латиноамериканской страны заявила, что беспорядков не будет, несмотря на недовольство официальной реакцией на катастрофу 24 июня.

Временный президент Венесуэлы выступила в защиту экстренных мер реагирования своей страны на два землетрясения, унесших жизни более 3000 человек, пообещав, что в стране не будет социальных волнений.

Многие венесуэльцы выразили возмущение неадекватной, по их мнению, реакцией поддерживаемого США правительства на катастрофу 24 июня до прибытия международных бригад, пишет The Guardian.

Делси Родригес, выступая во время военной церемонии по случаю дня независимости Венесуэлы, сказала: “Здесь не будет социальных волнений – у нас здесь глубокая социальная солидарность”.

Она добавила, что тысячи государственных служащих и спасательных команд были направлены на помощь в раскопках жертв и поиске выживших.

В ночь на воскресенье министерство информации Венесуэлы сообщило, что число погибших в результате землетрясений возросло до 3342 человек, в то время как число раненых превысило 16 700.

Одно из самых страшных землетрясений в Латинской Америке привело к обрушению десятков зданий, в результате чего тысячи людей остались без крова, особенно в прибрежном районе Ла-Гуайра к северу от столицы Каракаса.

Через одиннадцать дней после двойного землетрясения международные спасательные команды завершали операции по поиску новых выживших, в то время как семьи все еще пытались извлечь тела своих близких из-под обломков.

Как рассказывает The Guardian, 25-летний зять Розы Лопес, Хосе Антонио Толедо, был найден под зданием, где он работал охранником. Спасатели доставили его тело в местную больницу, где персонал отказался от него из-за нехватки мест. Тело было отправлено в другое учреждение и в конечном итоге перенесено на открытую парковку.

Судмедэксперт помог семье найти его несколько дней спустя, в субботу. Но как только они опознали его тело, они не знали, что с ним делать, потому что не могли позволить себе 450 долларов, которые требовало похоронное бюро.

Почти в полночь в субботу Роза Лопес получила известие, что мэрия предлагает им бесплатное место на местном кладбище, но им пришлось поторопиться, чтобы не потерять это место. Час спустя Лопес и ее дочь поднялись на холм, ведущий к кладбищу, и похоронили Толедо.

“Он был образцовым человеком, мальчиком, которому нравилось помогать людям”, - сказал Лопес.

Родные спасли его от массового захоронения, но многие опасаются, что это произойдет, когда они будут искать тела своих близких.

Ожидается, что число найденных тел будет расти, указывает The Guardian.

Техник-криминалист Джоэл Мирабаль работал семь дней подряд с тех пор, как произошли землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 балла. По его оценкам, в 60-70% случаев есть родственники или соседи, которые могут опознать тело. Тем не менее, по его словам, это непросто, поскольку многие полагаются на татуировки, шрамы или знакомую одежду.

“Они и на 10% не похожи на тех, кем были в реальной жизни”, - сказал он о жертвах.

Если тело не может быть идентифицировано, оно передается судебно-медицинским специалистам, работающим в морском порту Ла-Гуайра. Частные компании предоставили большие охлаждающие контейнеры, чтобы помочь сохранить тела, но число погибших продолжает расти, пишет The Guardian.

“Очевидно, что придется создавать массовые захоронения”, - считает Мирабаль. “Обрушение было масштабным, и тела погребены под многими слоями обломков”.

Мирабаль сказал, что он и другие судмедэксперты ожидают, что на сбор тел уйдет до трех месяцев.