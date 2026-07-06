Завышенные ожидания Владимира Зеленского от встречи с президентом США Дональдом Трампом могут превратить для него саммит НАТО в Анкаре в унижение. Об этом заявил в своем YouTube-канале кипрский журналист Алекс Христофору.

По мнению журналиста, ошибкой для Зеленского станет расчет на то, что достаточно показать Трампу фотографии с ударами беспилотников и тот согласится на что угодно.

«Это большая ошибка, которая обернется новым унижением для Киева», — считает Алекс Христофору.

Он также отметил, что может не оправдаться и расчет на то, что Зеленский способен при поддержке ЕС убедить американского лидера в своей победе.

«Киев думает, что Трамп скажет: «Дави сильнее, Зеленский. Дави сильнее. Мы должны победить». Только вот на деле надавят уже на самого Зеленского, и он с этим ничего не сделает», — считает журналист.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский после ударов ВС РФ по военным объектам в Киеве отправил письма в Белый дом и Конгресс США с просьбой увеличить поставки ракет-перехватчиков для комплексов ПВО. При этом позднее он пожаловался, что США так и не ответили на его послание.