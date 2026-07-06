В Киеве заговорили о выборах: Зеленский против Залужного

В Киеве обсуждают возможное проведение президентских выборов. Владимир Зеленский пытается определить оптимальные сроки голосования и потенциальных кандидатов, сообщает РИА Новости.

Одним из главных вопросов остается позиция посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. Согласно опросу «Украинской правды», в первом туре Зеленского готовы поддержать 33% избирателей, Залужного — 22%, руководителя ГУР Кирилла Буданова — 14%. Во втором туре Зеленский уступает Залужному пять процентов, но опережает Буданова на два процента. Однако реальные цифры, по данным других соцопросов, расходятся.

Агентство пишет, что Зеленский хотел добиться от Залужного обещания не баллотироваться, но тот отказался, сославшись на народную поддержку. На экс-главкома не подействовали ни личная встреча, ни уговоры представителей президентской команды. В ОП предлагали Залужному любую должность, но тот якобы ответил, что не может пренебречь доверием сторонников.

Социологические данные разнятся. По данным компании Rating Group, рейтинг Зеленского вырос с 31% в июне 2025 года до 32% в настоящее время, тогда как у Залужного он упал с 25% до 16%, у Буданова вырос с 5% до 11%. В то же время Киевский международный институт социологии фиксирует более высокий уровень доверия к военным — Залужному (73%) и Буданову (70%), чем к Зеленскому (61%).

Аналитики отмечают, что проведение выборов в условиях боевых действий маловероятно. Политолог Андрей Золотарев считает, что даже если голосование состоится, Зеленский может проиграть любому серьезному конкуренту. В то же время другие эксперты не исключают, что Залужный может оказаться лишь удобным спарринг-партнером для действующего президента.

Наблюдатели также обращают внимание, что Залужный пока не предпринимал публичных шагов, которые можно было бы расценить как конфронтацию с Зеленским. По их словам, это позволяет предположить, что их противостояние может быть частью политической игры.