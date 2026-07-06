Трампа «по-дьявольски» забросали камнями в Иране

Портрет президента США Дональда Трампа забросали камнями в Иране в рамках церемонии «забивания дьявола».

Об этом сообщает телеканал CNN.

«Забивание камнями дьявола — это ритуал хаджа, во время которого мусульманские паломники бросают небольшие камни в колонны, изображающие дьявола, символизируя отвержение зла», — уточняет телеканал.

По данным авторов материала, эта церемония была приурочена к прощанию с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Помимо бросания камней участники демонстрации также требовали устроить расправу над президентом США за уничтожение иранского правителя.

Прощание с Али Хаменеи состоялось 3 июля. Церемонию посетил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, а также министр энергетики России Сергей Цивилев.