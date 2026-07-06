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Стали известны детали недавних контактов ЕС с Москвой

Lenta.ru

Глава аппарата председателя Европейского совета Антониу Кошты Педро Лурти в последние месяцы установил канал связи с Москвой через помощника президента России Юрия Ушакова.

Стали известны детали недавних контактов ЕС с Москвой
© РИА Новости

Контакты были инициированы по поручению председателя Европейского совета Антониу Кошты, сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Установленные на данном этапе контакты имели лишь одну цель: наладить канал связи, чтобы, когда придет время, иметь дипломатический канал с Россией для защиты интересов ЕС», — заявил чиновник, знакомый с ходом переговоров.

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Как стало известно изданию, глава кабинета Кошты дважды созвонился с Ушаковым. При этом первый разговор длился около пяти минут, а второй — около 30 секунд.

В июне стало известно, что офис главы Евросовета установил «краткие контакты на дипломатическом уровне» с Кремлем.